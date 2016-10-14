Ленинградская область, 14 октября, 2016, 17:09 — ИА Регнум. Около садоводческих участков в Ломоносовском районе Ленобласти образовалась несанкционированная строительная свалка. Проверка Росприроднадзора стала поводом для возбуждения административного дела. Об этом сегодня, 14 октября, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Департамент Росприроднадзора по СЗФО Незаконная свалка в Ломоносовском районе

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, в рамках рейдовой проверки инспекторы Росприроднадзора по СЗФО обнаружили незаконно размещенный строительный мусор вблизи дороги, соединяющей Волхонское шоссе и садоводческие участки Койрово в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Работа не прекращалась даже в присутствии инспекторов. На участке в 5 га находились три самосвала с отходами и гусеничный экскаватор, уплотнявший грунт, обломки кирпича и бетона, деревянных и металлических конструкций, лом асфальта, тара из-под горюче-смазочных материалов, полиэтилен и т.п.

Незаконно работающая техника была арестована и изъята.

Выяснилось, что работы на импровизированной свалке ведет ООО «СК Алигма». Компания оказывает услуги по приёму грунта и строительных отходов и в своей рекламе указывает, что площадки сбора мусора согласованы с Комитетом по природопользованию.

Однако разрешений на проведение работ, а также документов о классе опасности строительных отходов на площадке в Ломоносовском районе не оказалось ни у водителей самосвалов, ни у представителя организации.

Местные садоводы жалуются на то, что в результате частых рейдов самосвалы испортили дорогу. Пройти до своих участков дачники могут только в резиновых сапогах.

В настоящий момент по факту несоблюдения экологических требований при обращении с отходами проводится административное расследование.