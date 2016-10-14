Ярославль, 14 октября, 2016, 16:38 — ИА Регнум. 14 октября на заседании согласительной комиссии был рассмотрен проект избрания мэра Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат муниципалитета Павел Дыбин. Данная комиссия была создана после того, как мэрия Ярославля и депутаты городского муниципалитета не нашли понимания в выборе способа избрания градоначальника.

Илья Бесхлебный Ярославль

Депутаты муниципалитета в своем проекте предлагали сделать требования для претендентов на пост мэра такие же, как на прямых выборах, то есть гражданство России, возраст выше 21 года и отсутствие судимости. Мэрией был внесен другой проект, в котором было предложено, что мэром города может избраться человек, который отработал не менее 10 лет на государственной или муниципальной службе, и имеющий экономическое высшее образование, или образование по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Была создана согласительная комиссия, в которую вошли заместители мэра Ярославля Андрей Данц, Дмитрий Секретарев и Вячеслав Гаврилов, советник мэра по правовым вопросам Ольга Стукалова, председатель муниципалитета Ярославля Павел Зарубин и депутаты Павел Дыбин, Олег Ненилин и Александр Черепанин.

В итоге комиссии был предложен проект, внесенный депутатами Павлом Дыбиным, Романом Галагаевым и Игорем Бортниковым, который и был поддержан большинством голосов.

Согласно данному проекту мэр города Ярославля будет избираться депутатами муниципалитета открытым голосованием. В состав комиссии по выборам мэра войдут 12 человек, 6 из которых будут предложены губернатором, 6 — муниципалитетом Ярославля. Из шести членов комиссии, которые будут предложены муниципалитетом, двое — общественники, которых муниципалитету в свою очередь предложит мэрия.

Кандидатом в мэры сможет стать человек, имеющий не менее чем семилетний опыт государственной или муниципальной службы, или руководства в экономическо-финансовой сфере или управленческо-хозяйственной деятельности. Также кандидат в мэры должен будет иметь образование по специальности «экономика и финансы», или «Государственное и муниципальное управление».

«Цель работы комиссии — найти компромисс, точки согласования, для того чтобы в итоге был принят проект, который устроил бы обе стороны. Сегодня такое решение было принято», — считает Павел Дыбин.

По сведениям корреспондента ИА REGNUM, на проект решения, ранее принятый муниципалитетом, и.о. мэра Ярославля Владимир Слепцов планирует наложить вето, после чего в представительный орган будет внесен вариант Павла Дыбина. Отметим, что он очень похож на тот, который предлагала мэрия Ярославля.