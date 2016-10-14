Москва, 14 октября, 2016, 16:35 — ИА Регнум. Если заморозка пенсионных накоплений будет частично снята, то за счет направляемого в пенсионную систему 1% из тарифа, общая сумма средств в накопительном компоненте будет увеличиваться ежегодно за счет работодателей на 150−200 млрд рублей. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 14 октября руководитель отдела УК «СОЛИД Менеджмент» Сергей Звенигородский, комментируя слова замминистра финансов Алексея Моисеева о возможности частичной разморозки пенсионных накоплений в случае достижения ценами на нефть отметки в 80 долларов за баррель.

tedrafranklin Разморозка

«Пока это ни к чему не обязывающее предложение. Его смысл в том, что, во-первых, идея использования накопительного компонента воспринимается с трудом, но закрываться не будет, а во-вторых, что роста цен на нефть до 80 долларов за баррель в ближайшие годы ожидать не стоит», — отметил он.

«Если же заморозка частично будет снята, то при 1% пенсионного тарифа из 6%, направленного в пенсионную систему, общая сумма средств в накопительном компоненте будет увеличиваться ежегодно за счет работодателей на 150−200 млрд рублей, при дальнейшем усилении контроля ФНС над финансовыми потоками и росте зарплаты», — подсчитал эксперт.

Поскольку НПФы сейчас больше заняты освоением уже принятых средств, то новые деньги будут дополнительным приобретением больше для их финансово-экономических групп, чем для самих фондов, полагает аналитик. «Оживление деятельности НПФ постепенно сведется к пятилетним срокам, когда граждане смогут без потери процентов переходить между фондами, а также к поиску новых клиентов среди молодежи, у которой есть 5 лет на выбор — оставить себе одну пенсию или сделать две», — предположил Звенигородский.

Замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил о том, что частичная разморозка накопительного элемента обязательной пенсионной системы в России возможна только при значительном изменении внешних экономических факторов, в частности, при росте цен на нефть до 80 долларов за баррель. Ранее министерство экономического развития выступило с предложением разморозить хотя бы часть накопительной пенсии. В частности, МЭР предложило уже в 2017 году начать перечислять на накопительные счета граждан хотя бы 1% от пенсионных взносов (выбравшие накопительную систему перечисляют в нее сейчас 6% пенсионного тарифа). Минфин, в свою очередь, предлагает ввести с 2018 года систему добровольных пенсионных накоплений, при том что обязательная пенсионная система станет полностью распределительной.