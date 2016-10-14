Хельсинки, 14 октября, 2016, 16:35 — ИА Регнум. После присоединения Крыма и в разгар кризиса на юго-востоке Украины сотрудничество в Арктике стало только интенсивнее. Такое мнение высказал директор Арктического Центра Университета Лапландии (Финляндия) Тимо Койвурова на конференции «Международное сотрудничество в Арктике: новые вызовы и векторы развития», сообщает финский национальный вещатель Yle сегодня, 14 октября.

Фото предоставлено Национальным парком Русская Арктика М. Иванов Скала Юрия

«Это парадоксально, но в течение срока председательства США в Арктическом совете кооперация в регионе только возросла», — заявил Койвурова. Напомним, что США председательствует в Арктическом совете с апреля 2015 года. В 2017 году председательство в международной организации, куда в качестве постоянных членов входят Россия, Канада, США, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Исландия, перейдёт к Хельсинки. Как отмечает издание, финский президент Саули Ниинистё уже ранее предположил, что Финляндии в течение срока её председательства, возможно, удастся смягчить политическую ситуацию в мире, организовав встречу на высшем уровне с участием лидеров России и США.

Эксперты также позитивно оценивают роль Финляндии в укреплении международного сотрудничества в регионе. «Финляндия может способствовать тому, чтобы такие страны, как США и Россия, продолжили позитивный диалог», — убеждён уполномоченный Комиссии США по исследованию Арктики Дэвид Бентон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, особое внимание в финской программе председательства в Арктическом совете будет уделяться защите окружающей среды, устойчивому развитию и коренным народам.

Отметим, что Арктический совет призван содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и развитию полярных регионов. Площадка совета не используется для обсуждений вопросов военного и оборонного характера.