Москва, 14 октября, 2016, 16:38 — ИА Регнум. Российский рубль в пятницу днем укрепляется в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 62,95 руб. (-0,2%), евро стоит 69,38 руб. (-0,5%). Официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 17 октября, составляют 62,99 руб. за американскую валюту и 69,37 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 35 и 35 копеек, соответственно.

ИА REGNUM Рубль

Цены на нефть вышли в уверенно положительную зону во второй половине дня. Баррель сорта Brent стоит $52,41 (+0,7%). Новости о росте запасов от Минэнерго США уже заложены в котировках, инвесторы отыграли их и вновь переключились на ОПЕК и его планы по заморозке добычи.

Центробанк доволен рыночной реакцией на свои новости о будущей траектории ключевой ставки. В документе «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» говорится, что решение ЦБ удерживать ключевую ставку на уровне 10% годовых как минимум до конца первого квартала 2017 года в сентябре способствовало росту краткосрочных ставок на денежном рынке, а потребность банков в деньгах компенсировалась за счет казначейства. Важно отметить, что при этом нервозность сырьевого рынке не привела к росту волатильности в рублевых парах.

Рубль уже полностью адаптировался к политике Банка России. Кризиса в острой фазе в финансовой системе нет, поэтому от регулятора никто не ждет резких движений. Определенные шаги уже заложены в долгосрочные цены, в моменте эмоции быстро отыгрываются, и все возвращается на свои места.

Корреляция между нефтью и поведением рубля действительно во многом стерлась. Но это не значит, что ее нет вообще. Как только баррель ляжет в русло закономерной коррекции, «россиянину» придется отступать. Для начала доллару предстоит взять рубеж 63,50 рубля, далее цель сместится к 64,50.