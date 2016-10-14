Хельсинки, 14 октября, 2016, 16:32 — ИА Регнум. Несмотря на напряжённость в отношениях между Россией и странами Запада, сотрудничество между государствами в Арктике не прекращается. Однако в будущем усложнение отношений сверхдержав может затруднить решение арктических вопросов. Об этом сегодня, 14 октября, пишет финское издание Yle.

Фото предоставлено Национальным парком Русская Арктика М. Меньшикова Айсберг. о Чампа.

Все арктические государства установили санкции против России, которая, в свою очередь, ответила на них своими контрсанкциями, напоминает издание. Ограничения на поиск и добычу нефти напрямую затрудняет деятельность российских компаний в регионе. Санкции, ударившие по финансовому сектору, замедляют сотрудничество в области охраны окружающей среды. Как отмечает руководитель канцелярии министерства окружающей среды Финляндии Ханнеле Покка, из-за санкционного режима инвестиции в ряд экологических проектов заморожены уже в течение нескольких лет. По его словам, никаких изменений в лучшую сторону не предвидится.

Кроме того, страны Запада беспокоит усиление военного присутствия России в Арктике, отмечает СМИ. Россия объявила об открытии новых военных баз и увеличила число военных учений в регионе. По словам российских властей, речь идет, прежде всего, о подготовке к возможным спасательным операциям и природным катаклизмам.

По мнению финских журналистов, что из-за геополитического фона Хельсинки столкнется со сложностями на посту председателя Арктического совета. Напомним, что в апреле 2015 года США заступили на пост страны-председателя Арктического совета. В 2017 году председательство перейдёт от США к Финляндии. Как ранее сообщало ИА REGNUM, особое внимание в финской программе председательства будет уделяться защите окружающей среды, устойчивому развитию и коренным народам.

В Арктический совет входят восемь государств — постоянных членов: Россия, Канада, США, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Исландия. Международная организация призвана содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и развитию полярных регионов. Площадка совета не используется для обсуждений вопросов военного и оборонного характера.

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