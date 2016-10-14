Ярославль, 14 октября, 2016, 16:15 — ИА Регнум. Муниципалитет Ярославля предлагает ужесточить штрафы за незаконную торговлю. Однако, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской областной думе, предложенные поправки в закон об административных нарушениях требуют согласовать позиции всех заинтересованных сторон.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Ярославская областная дума

В частности, муниципалитет Ярославля считает, что необходимо резко повысить штрафы за нарушение правил продажи алкогольной продукции. Так, для юридических лиц верхний предел штрафа должен составлять не 250, а 500 тысяч рублей.

«Терпеть дальше то, что творится, нельзя. Страдают, бесспорно, крупные города, от незаконной торговли и оборота алкогольной продукции, которая идет особенно в ночное время. Нормы административного воздействия должны быть адекватными. Сегодня мы накладываем штраф в пять тысяч рублей, и торговля тут же восстанавливается в прежнем варианте. Население города Ярославля поддерживает установление предложенных достаточно жестких норм, мы промониторили ситуацию», — подчеркнула председатель комиссии муниципалитета Ярославля по социальной политике Вера Никольская.

Эта инициатива муниципалов нашла одобрение на региональном уровне. Но вот идея ужесточить наказание за торговлю в неположенных местах вызвала у областных депутатов сомнения.

«Встает вопрос не о том, чтобы кого-то поймать и оштрафовать, а встает вопрос по предупреждению правонарушения и его профилактики, о том, какие меры предпринимаются в этом направлении на уровне города Ярославля и что планируется в дальнейшем делать?», — отметил член комитета Ярославской областной Думы по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления Эльхан Мардалиев.

Предложенные поправки по увеличению штрафов за нарушение правил торговли вызвали немало замечаний и со стороны надзорных органов. В связи с этим комитет рекомендовал принять изменения в закон об административных нарушениях только в первом чтении, а в дальнейшем более четко согласовать позиции. Кроме того, депутаты сочли необходимым привлечь к этому диалогу регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей.