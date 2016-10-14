Санкт-Петербург, 14 октября, 2016, 16:11 — ИА Регнум. В январе-сентябре 2016 года в Санкт-Петербурге и на примыкающей к городу территории Ленинградской области покупателями было приобретено 3 млн кв. метров жилья в новостройках, что на 15% больше результатов девяти месяцев прошлого года. Об этом сегодня, 14 октября, сообщили в консалтинговом центре «Петербургская недвижимость».

seckhardt2 Новостройка

Всего за девять месяцев этого года было продано 68 490 квартир в новостройках.

Кроме того, по данным специалистов, спрос на жилье первичного рынка возрос и по сравнению со вторым кварталом этого года.

«Непосредственно в третьем квартале 2016 года в петербургской агломерации — Петербург плюс пригородная зона Ленобласти — был продан 1 млн квадратных метров строящегося жилья. Это на уровне третьего квартала прошлого года, но на 8,3% превышает показатели продаж предыдущего квартала 2016 года», — отметила руководитель консалтингового центра Ольга Трошева.

Рост объемов реализации жилья на первичном рынке вызван, по мнению специалистов, высокой маркетинговой активностью девелоперов и стабильным уровнем цен предложения. Также популярной остается ипотека: доля сделок с привлечением кредита составляет по итогам января-сентября 2016 года порядка 56%, отмечают эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на конец сентября в Петербурге и Ленобласти уменьшилось предложение жилья на первичном рынке. Продажи жилья минувшим летом стартовали на 41 объекте, строящемся на территории Петербурга и пригородной зоны Ленобласти, тогда как в прошлом году в этот же период на рынок вышло 66 объектов.