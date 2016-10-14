Санкт-Петербург, 14 октября, 2016, 16:04 — ИА Регнум. Правительство Ленинградской области заплатит 284 млн рублей штрафа за неполное освоение федеральных средств, направленных на строительство объектов дорожной инфраструктуры. Об этом сегодня, 14 октября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству 47-го региона.

memyselfaneye Ремонт дороги

На строительство путепроводов федеральный бюджет выделял региону 900 млн рублей. По закону, за их неосвоение Ленобласть заплатит штраф в размере 30% от этой суммы — 270 млн рублей. На муниципальные дорожные объекты региона было выделено 48 млн рублей, сумма штрафа составит 14 млн рублей. Остальные средства перейдут для использования на следующий год.

Среди объектов, по которым Ленобласть не смогла освоить выделенные субсидии, путепроводы в районе 3 км участка Выборг-Каменногорск (подрядчик ООО «АБЗ-Котлы») и 11 км участка Выборг-Каменногорск (ЗАО «Пилон»). Сумма контрактов составляет около 885 млн рублей и 920 млн рублей, соответственно. Кроме того, на полгода перенесен ввод строящегося автомобильного виадука на дороге «Подъезд к городу Гатчина — 2» за 940 млн рублей, а также ряда муниципальных дорог после их реконструкции.

В список отстающих объектов попал также виадук в Выборгском районе над станцией Возрождение, по которому накануне как раз открыли рабочее движение.

Причины отставания от графика выполнения работ, как заверили в комитете по дорожному хозяйству, не зависели непосредственно от работы профильных ведомств правительства Ленобласти. Так, по путепроводам в Выборгском и Гатчинском районах отставание было связано с необходимостью внесения изменений в госконтракт из-за уточнения проектных решений, а также наличие частной недвижимости в районе объектов. Напомним, что на это ранее сетовал и губернатор региона Александр Дрозденко.

В отношении задержки ввода в эксплуатацию путепровода на станции Возрождение чиновники посетовали на затянувшееся со стороны ОАО «РЖД» решение вопроса о предоставлении «окон» для выполнения строительно-монтажных работ подрядчиком, а также длительность согласования оценочной стоимости выкупа с собственниками, в том числе в связи с необходимостью вынесения судебных решений.

По дорогам муниципальной собственности задержка объясняется длительным оформлением разрешений на строительство, проведением конкурсных процедур и невыполнение подрядчиками договорных обязательств.

В комитете добавили, что сумма штрафа в 284 млн рублей будет компенсирована из областного бюджета. Остальные неосвоенные средства 47-й регион сможет использовать в 2017 году.