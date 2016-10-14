Берлин, 14 октября, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Специалистам из Германского центра изучения приматов, применившим к макакам-резусам терапию на основе введения антител, удалось избавить их от вируса иммунодефицита обезьян, подобного человеческому. Статья об исследовании опубликована в журнале Science.

dslr99 Макака

Подопытных макак заразили обезьяньим ВИЧ, после чего в течение 90 дней проводили им стандартную антиретровирусную терапию. Затем 23 недели животным вводили препарат с антителами ведолизумаб.

В результате у всех макак наблюдался устойчивый контроль за инфекцией, а кровь и ткани почти не содержали следов вируса. Через два года после терапии симптомы заболевания у макак не проявлялись.

Как пояснил руководитель исследования Лутц Волтер, он и его коллеги полагают, что терапия похожим образом будет действовать и на людей. Тогда, отметил ученый, это станет прорывом в лечении пациентов с ВИЧ-инфекцией.