Калининград, 14 октября, 2016, 15:58 — ИА Регнум. Аэровокзальный комплекс «Храброво» в Калининграде будет полностью реконструирован лишь за 2,5 месяца до начала чемпионата мира по футболу. Такие данные привёл генеральный директор калининградского аэропорта «Храброво» Александр Корытный, выступая накануне на заседании региональной Общественной палаты.

ИА REGNUM Мрачная картина калининградского аэропрота

«Это самый пессимистичный прогноз, — уточнил Корытный. — Он не устраивает на данном этапе Министерство спорта, транспортную дирекцию, где-то с позицией ФИФа это не стыкуется, потому что нужно это сделать раньше, чтобы аэропорт в тестовом режиме проработал определённый промежуток времени».

«Но это реальные цифры, озвученные собственником, — подчеркнул директор. — И эти цифры он планирует защищать, биться и настаивать, потому что давать снова какие-то обещания, строить замки на песке не хотелось бы».

Напомним, что калининградский аэровокзальный комплекс реконструируется уже более 10 лет. В связи с предстоящим ЧМ-2018 федеральный центр увеличил внимание к транспортному объекту (вспомним слова Владимира Путина: «Аэропортом никто не занимается», сказанные в декабре 2015 года), однако на темпах строительства аэропорта это не сказалось.

ИА REGNUM отмечает, что подобная ситуация складывалась в Бразилии во время ЧМ-2014. Два года назад тренер бразильской сборной Карлос Альберто Паррейра раскритиковал подготовку страны к чемпионату, заявив, что «недавно я узнал, что тендер на работы в аэропортах будет выдан лишь в марте — за три месяца до старта чемпионата».

«Это просто посмешище. Мы получили право на проведение ЧМ-2014 семь лет назад, а тендер будет выдан только сейчас», — подытожил Паррейра.

За месяц до старта мундиаля обвалилась крыша аэропорта в бразильском городе Манаусе.