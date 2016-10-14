Красногорск, 14 октября, 2016, 16:02 — ИА Регнум. В 2016 году диспансеризацию прошли 885 тысяч жителей Подмосковья. У 36% участников проверки не было выявлено практически никаких заболеваний, однако не обошлось без диагностирования у граждан заболеваний, требующих оказания специализированной медпомощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

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По словам зампреда, лидируют по исполнению областного плана по диспансеризации Сергиево-Посадский, Люберецкий и Дмитровский районы, а также городской округ Балашиха.

«Врачи рекомендуют регулярно проверять здоровье: у 46% обследованных жителей Подмосковья выявлены заболевания, требующие наблюдения или оказания специализированной медпомощи. С начала года выявлено 197 тыс. случаев сердечно-сосудистых заболеваний. 36% прошедших диспансеризацию в этом году признаны практически здоровыми», — пояснила Забралова.

В этом году диспансеризацию в «единые дни» прошли 57,6 тысяч жителей области. Всего в Подмосковье диспансеризацией планируется охватить 1,3 млн человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 24 сентября 2016 года обследование здоровья, помимо рабочих дней, можно пройти в одну из суббот месяца в каждом муниципальном образовании. Ранее такие дни в районе проводились раз в квартал.