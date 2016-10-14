Ярославль, 14 октября, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Ярославцы стали чуть реже обращаться в ЗАГСы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении записей актов гражданского состояния Ярославской области, в январе-сентябре 2016 года количество обращений снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,9%.

yaroslavl.wikimapia.org «Деревья любви», Ярославль

Всего за 9 месяцев ЗАГСы региона зарегистрировали 39,8 гражданских акта, тогда как в прошлом году их было более 40 тысяч. По статистике управления ЗАГС, резко снизилось число заключенных браков — на 15% (6875), но при этом и разводов оформлено меньше — на 3,7% (3882).

Реже ярославцы стали фиксировать установление отцовства — таких случаев зарегистрировано 1855 — на 4,9% меньше, чем в прошлом году. Да и желающих сменить имя стало меньше на 7,6% — всего 382 обращения. Зато более чем на 11% выросло количество актов об усыновлении. Правда, а количественном выражении эта цифра невелика — 81 запись.