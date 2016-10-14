Москва, 14 октября, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Жителя Москвы, у которого после обращения соседей изъяли 500 килограммов спайса, допрашивают следователи, передаёт Life.

otravleniy.net Спайс

Сотрудников правоохранительных органов интересует источник такой значительной партии наркотического вещества. Уточняется, что при обыске у москвича в квартире найдено несколько бочек с прекурсором (вещество, необходимое для образования химического соединения), применяющимся для изготовления наркотического вещества.

Стоит отметить, что полицейские прибыли к этому человеку на квартиру после обращения соседей. Люди чувствовали, что из его квартиры постоянно исходит специфический запах, и решили обратиться в правоохранительные органы.