Копенгаген, 14 октября, 2016, 15:41 — ИА Регнум. Кронпринц Дании Фредерик Андре Хендрик Кристиан получил 13 октября перелом позвоночника во время тренировки по прыжкам на батуте, сообщает TV2.

arupert88 Прыжки на батуте

Согласно официальному заявлению наследника престола, на шею монарха наложен шейный корсет, который Фредерик будет вынужден носить в течение 12 недель. После этого, как ожидается, его ждет полное выздоровление.

Из-за травмы кронпринц отменил все запланированные мероприятия, в частности, встречу с участниками Олимпийских и Паралимпийских игр в замке Кристиансборг.

«Я, несомненно, раздосадован тем, что не могу принять участие в сегодняшней встречи. Я с нетерпением ждал возможности отметить значительное, исторические достижения Дании в Рио. Я желаю участникам хорошего дня Кристиансборге», — отметил он.

Как ожидается, травма не окажет значительного влияния на выполнение принцем своих официальных обязанностей в будущем.