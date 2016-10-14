Салехард, 14 октября, 2016, 16:02 — ИА Регнум. Депутаты Заксобрания ЯНАО смогут прогуливать заседания «по уважительным причинам». Уже готов проект поправок к окружному закону, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Шнейдер. Суд над прогульщиком (Товарищеский суд). 1930-е

Ямальцы в социальных сетях бурно обсуждают грядущее заседание регионального парламента, которое запланировано на 27 октября. Негативные отзывы вызвал проект изменений в статьи 11 и 12 окружного закона «О статусе депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа». И скорее не сам проект, а его трактовка, мол отныне депутаты могут не появляться на заседаниях местного Заксобрания.

«При невозможности присутствовать на заседании Законодательного Собрания автономного округа по уважительным причинам депутат обязан проинформировать об этом председателя… Уважительными причинами отсутствия депутата на заседании является отпуск, временная нетрудоспособность, пребывание депутата в командировке, природно-климатические факторы, препятствующие прибытию депутата на заседание… В случае отсутствия допускается передача депутатом своего права на голосование другому депутату Законодательного Собрания автономного округа», — говорится в проекте документа.

Ямальцы считают, что их «народные представители» таким образом решили легализовать элементарные прогулы заседаний местного парламента. Депутаты же поясняют: такая норма уже установлена для депутатов Госдумы.

Отметим, что депутаты фракции ЛДПР предлагали лишать мандатов коллег-«прогульщиков». Тем временем, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Госдуме 12 октября вице-спикер Андрей Исаев предложил исключить голосование по доверенности.

«Считаю, что голосование должно быть только личным. Люди доверили конкретному депутату представлять их интересы, и депутат несет ответственность за принимаемые решения. А передача своего голоса другому — это в том числе передача ответственности», — отметил парламентарий. Избиратель в Смоленской области не голосовал за депутатов, избранных, например, от Новосибирской области, рассуждает он, и призывает коллег начинать с себя.

«Если человек отсутствует на заседании, он не может принимать участие в голосовании, и сделать за него этого никто не может», — заявил Исаев, сославшись на опыт ряда региональных заксобраний.

Ранее Госдума приняла закон, предполагающий лишение мандата депутата-«прогульщика», — так парламентарии пытались в том числе повысить дисциплину.