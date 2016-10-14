Брянск, 14 октября, 2016, 15:22 — ИА Регнум. За лето 2016 года в Брянской области было всего два лесных пожара, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления лесами Брянской области. Пожары произошли в Клетнянском и Навлинском районах региона. Их общая площадь составила 1,4 гектара.

Алексей Денисов-Уральский. лесной пожар. 1897

Сейчас в регионе в связи с наступлением устойчивой дождливой погоды завершен пожароопасный сезон. Соответствующий приказ пописал глава управления Владимир Котенков. Арендаторам леса поручено очистить лес от порубочных остатков.

«Согласно правилам санитарной безопасности в лесах и правилам заготовки древесины, при проведении рубок в очагах вредных организмов порубочные остатки необходимо сжигать. Эта мера позволяет не захламлять лес, а также подготовить почву под лесовосстановительные работы будущего года», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что пожары были на территории, которую арендует ИП Хохлов и ООО «Дятьково-ДОЗ».