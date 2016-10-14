Мурманск, 14 октября, 2016, 15:20 — ИА Регнум.



unise.ru Платная медицина

Более половины опрошенных мурманчан не заметили изменений качества предоставляемых медицинских услуг. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в рамках региональной конференции Общероссийского Народного фронта, проходящей в Мурманске, заявила сопредседатель регионального штаба ОНФ Татьяна Кусайко.

«Один из моментов, который тормозит информатизацию, это нежелание в некоторой степени пациентов пользоваться теми услугами, которые есть в электронном виде, — сообщила Кусайко. — В то же время наши пациенты, жители Мурманской области, говорят, что в принципе программа территориальной Госгарантии исполняется. 7 дней — это то, что прописано, то, что декларировано и об этом говорят многие опрошенные».

28% опрошенных, по словам Кусайко, заявили о том, что состояние материальной базы в сфере здравоохранения Мурманской области является неудовлетворительным.

«Если говорить о том, насколько часто люди посещают платные медицинские учреждения, то следует отметить, что количество оказанных платных услуг увеличилось, — отметила эксперт. — Я думаю, что это объяснимо. Из-за скорости обслуживания, возможности попасть на приём в день обращения, хотя, как показывают и другие исследования по всей стране, в некоторых платных клиниках в настоящий момент тоже нет доступности — ежедневного посещения того или иного специалиста».

Есть нарекания и к работе скорой помощи. «Некоторая часть людей говорит о том, что прибытие скорой помощи укладывается в те рамки, которые определены нормативными документами, — отметила сопредседатель мурманского штаба ОНФ. — Но, опять же, многие говорят о том, что это зависит от недостатка машин и кадров. Жалоб на качество оказания медицинской помощи в данном направлении стало меньше».

В целом, по оценке Кусайко, «в регионе есть, над чем работать, вопросы оптимизации стоят остро и наше население иногда решает вопросы самостоятельно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на конец прошлого года количество обращений в министерство здравоохранения Мурманской области увеличилось в несколько раз: в декабре глава мурманского Минздрава заявил о том, что ведомство получает от северян до 100 жалоб в день. Они касаются разных аспектов, в основном, взаимоотношений с врачами, а также оказания медицинских услуг.