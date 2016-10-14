Стокгольм, 14 октября, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Представители Шведской академии пока не сумели лично связаться с американским певцом, художником и актёром Бобом Диланом, чтобы известить его о присуждении Нобелевской премии, передает RT.

Alberto Cabello Боб Дилан

Как сообщила Ульрика Челлин, ответственная по связям с прессой, секретарю Шведской академии удалось связаться с агентом Дилана. Однако сам артист спал перед концертом, поэтому лично поговорить с ним не удалось. Она отметила, что секретарь пыталась дозвониться до Дилана на протяжении всего вечера, однако так и не смогла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Боб Дилан стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2016 год. Его наградили «за создание новых поэтических выражений в рамках американской песенной традиции».