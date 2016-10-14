Архангельск, 14 октября, 2016, 15:17 — ИА Регнум. В деревне Ракула Холмогорского района прошла необычная реставрация старинного деревянного храма. Памятник деревянного зодчества XVIII века отделали сайдингом, перекрыли крышу металлом, а само здание выкрасили в бело-синий цвет.

Анна Кошечко ИА REGNUM Никольская часовня после ремонта

Сделали это неравнодушные жителям деревни, которые видели, как постепенно разрушается у них на глазах Никольская часовня. Собрав всем миром деньги на ее ремонт, они наняли бригаду рабочих. Сумма, а это меньше 100 тысяч рублей, хватило на замену кровли и обшивку сайдинг-панелями. Сейчас же инициаторам этого ремонта грозят штрафы, в возможно, и уголовные сроки.

Дело в том, что заброшенный памятник архитектуры оказался объектом культурного наследия. А значит и реконструкцию его должно было вести государство, а все работы должны были вестись по согласованному проекту.

Как сообщают местные СМИ, инициатор этой идеи Надежда Пермиловская. Она уже шесть лет смотрит за порядком в часовенке. По ее словам, за все это время никто из чиновников судьбой памятника не интересовался.

«Почему не помчалась за 300 километров в Архангельск и не предупредила областное министерство культуры? Да потому, что спешила спасать часовню», — поясняет местная активистка.

Анна Кошечко ИА REGNUM Фасад здания-памятника точно нуждается в ремонте, но и до него у властей не доходят руки

В пресс-службе Архангельской и Холмогорской епархии корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что Никольская часовня в селе Ракуле находилась в крайне аварийном состоянии: полностью сгнили сваи, нижние и верхние венцы, протекала крыша. Памятник мог обрушиться в любой момент.

«Местные жители на собственные средства провели на часовне ремонтно-консервационные работы, которые, к сожалению, не были согласованы ни с епархией, ни с областным министерством культуры. Решение по данной ситуации будут предпринимать надзорные органы», — пояснили ИА REGNUM в пресс-службе.

Также в епархии отметили, что Никольская часовня является объектом культурного наследия регионального значения и находится в собственности государства.

«Реставрация областных памятников культуры и истории согласно законодательству должна идти за счет регионального бюджета, но в последние годы средства фактически не выделялись и многие шедевры деревянного зодчества погибли. Складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны власти жестко реагируют на любые попытки реставрировать памятники без прохождения длительных и сложных согласовательных процедур, а с другой стороны — не выделяют ни копейки финансирования, обрекая на гибель наше культурное достояние. Случай с Никольской часовней — лишь подтверждение этого печального правила», — заключают в Архангельской и Холмогорской Епархии.

За разъяснением по этому вопросу мы обратились к начальнику управления государственной охраны объектов культурного наследия министерства культуры Архангельской области Виталию Охримчуку. Отказавшись разговаривать с корреспондентом ИА REGNUM по телефону, в региональном минкульте попросили прислать письменный запрос. Редакция обязательно опубликует ответы на него, как только они будут получены.

Если прокуратура найдет нарушения законодательства, то деревенским активистам могут грозить либо штрафы до 3 миллионов рублей, либо лишение свободы до 3 лет за ремонт часовни.

Отметим также, что ИА REGNUM неоднократно писало о катастрофической ситуации с памятниками деревянного зодчества, которая сложилась на Русском Севере, а особенно в Архангельской области. Бездействие регионального министерства по культуре привело к тому, что многие из них были утрачены полностью, большинство же находится в аварийном состоянии и требует консервации.

По словам руководителя туристического бюро «Лаче» Радика Аднобаева, особенно тревожная ситуация с памятниками культуры и архитектуры сформировалась в Каргопольском и Пинежском районах области.

«Здесь сейчас находится сосредоточение уникальных деревянных строений, это и церкви, и часовни, храмы и многое другое, — говорит он. — Все это нужно сохранять, и как можно скорее. К сожалению, они находятся в настолько плачевном состоянии, что их невозможно показывать туристам. Есть множество проблем, которые касаются их сохранения, а региональный минкульт их и не думает решать. Это и отсутствие пожарных водоемов и рукавов около таких объектов, охрана зданий, реконструкция и тд».

Напомним, что как уже сообщало ИА REGNUM, только по официальным данным, регион утратил уже более 400 памятников культурного наследия. Эксперты полагают, что на самом деле «все гораздо хуже».