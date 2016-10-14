Лондон, 14 октября, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Полузащитник ФК «Тоттенхэма» (Лондон) Сон Хын Мин стал лучшим футболистом английской Премьер-лиги в прошедшем месяце. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

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Достижения южнокорейского спортсмена в прошло месяце помогли его команде победить во всех трёх матчах. В этих матчах четыре гола были забиты именно им, также он отдал результативную передачу.

Футбольный клуб поздравил спортсмена в Twitter. «Поздравляем игрока месяца!» — говорится в сообщении.