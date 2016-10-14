Пекин, 14 октября, 2016, 15:10 — ИА Регнум. Власти КНР заявили, что поддерживают стремление Родриго Дутерте искоренить наркоторговлю на Филиппинах, сообщает 14 октября France Presse.

TBIT Наркотики

«Мы понимаем и поддерживаем политику Филиппин по борьбе с наркотиками под руководством президента Дутерте», — сказал официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

Дутерте стал президентом Филиппин летом этого года. Ключевым моментом в его предвыборной кампании была бескомпромиссная борьба с наркоторговлей. Дутерте дал силовым структурам страны карт-бланш на отстрел наркодилеров без суда и следствия, а также их клиентов.

Как передавало ИА REGNUM, спорная с точки зрения гражданских прав и свобод «война с наркотиками», которую Родриго Дутерте ведет на островном государстве в течение трех месяцев нахождения на посту президента, неоднократно вызывала критику «международного сообщества», в частности президента США Барака Обамы и генсека ООН Пан Ги Муна.

В ответ на критику Обамы, обвинившего Филиппины во «внесудебных казнях», унесших жизни 3 тыс. человек, Дутерте назвал американского президента «сыном шлюхи». Генсек ООН был просто назван «дураком».

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Более того, оскорблениями дело не ограничилось. В ответ на «вмешательство» Обамы в вопросы внутренней политики Дутерте остановил военно-морские учения США и Филиппин, и пообещал полностью «прекратить военное сотрудничество» с союзником, длившееся 60 лет. Однако соглашение о сотрудничестве между странами на сегодняшний день в силе — Дутерте заявил, что пока считает союз «полезным для безопасности» Филиппин.