Воронеж, 14 октября, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Воронежские перевозчики просят увеличить плату за проезд в общественном транспорте в областном центре сразу на три рубля — до 18 рублей. Как ожидается, стоимость проезда может вырасти уже зимой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маршрутка

Документы с экономическим обоснованием этой суммы на следующей неделе перевозчики намерены передать в управление по регулированию тарифов, окончательное решение — за чиновниками.

«Назвать это каким-то подорожанием не совсем наверно актуально. По причине того, что стоимость топлива выросла более чем на 10 процентов, стоимость запасных частей выросла процентов на 30 за текущий год», — заявил «Вести-Воронеж» руководитель городского союза перевозчиков Дмитрий Крутских.

Как сообщало ИА REGNUM, в последний раз стоимость проезда в общественном транспорте в Воронеже повышалась в марте 2015 года, также сразу на три рубля — с 12 до 15 рублей за поездку в автобусах большой, малой и средней вместимости. Перевозчики еще тогда заявляли, что стоимость проезда должна быть выше.

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Тарифы в муниципальном транспорте Воронежа будет устанавливать мэрия

В январе 2016 года они просили поднять тариф до 17 рублей, но тогда принимать решение об увеличении тарифа власти не стали. Теперь же, при передаче полномочий, тариф, вероятнее всего, все же вырастет.

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Отметим, что в июле мэр Воронеж Александр Гусев заявил, что к 1 сентября на дорогах Воронежа не должно остаться ни одного автобуса, в том числе большегрузного, старше 10 лет. В случае неисполнения, отметил глава города позже в беседе с журналистами, перевозчикам грозят санкции. Впрочем, пока, по данным на середину октября, горожане все еще могут встретить не слишком новые автобусы на маршруте.

Между тем, согласно данным, опубликованным прокуратурой области 6 октября, при проверках исполнения транспортными компаниями региона законодательства в сфере перевозок пассажиров было выявлено более 400 нарушений.