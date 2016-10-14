Ставрополь, 14 октября, 2016, 15:02 — ИА Регнум.



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Возврат региону части налогов, перечисленных в федеральный бюджет, поможет улучшить инвестиционный климат регионов, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Северного Кавказа» Илья Якунин.

Также важна мера по финансированию мероприятий, связанных с совершенствованием регионального инвестиционного климата.

Менее эффективной мерой мотивации региональных властей в этой области эксперт считает снижение уровня расходов субъекта при предоставлении и распределении субсидий на господдержку малого и среднего бизнеса.

Включение в резерв управленческих кадров под патронажем президента РФ или создание специального кадрового резерва «менеджеров изменений» представитель компании считает также не слишком действенной мерой.

Малоэффективными мерами он назвал поощрение членов наиболее успешных региональных управленческих команд в виде специальной премии правительства РФ, финансирование образовательных программ для эффективных управленческих кадров и их стажировок за границей.

Бесполезной мерой эксперт назвал поощрение команд, работающих эффективно по привлечению инвесторов, почетными грамотами и благодарностями президента и правительства РФ.

Главным критерием успешности работы региональных управленческих команд с инвесторами представитель корпорации назвал увеличение количества новых высокопроизводительных рабочих мест.

Напомним, ИА REGNUM и Центр развития регионов и поддержки приоритетных проектов запустили совместный проект «Стань участником Госсовета». Федеральные и региональные эксперты в области развития инвестиционной деятельности высказывают свои предложения к предстоящему Госсовету по вопросу эффективности работы управленческих команд регионов.