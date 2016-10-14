Пермь, 14 октября, 2016, 15:01 — ИА Регнум. В Перми прокуратура проверяет «Уралкалий» на предмет соблюдения законодательства при закладке шахт, в ближайшее время к проверке присоединятся представители центрального аппарата прокуратуры, сообщает РБК.

vsemetri.com Форма прокурора

Согласно сообщению Генпрокуратуры РФ, региональная прокуратура также проверяет деятельность Ростехнадзора в части осуществления надзора за проведением закладочных работ на шахтах «Уралкалия».

Проверка будет завершена, а ее результаты представлены правительству РФ до 1 декабря 2016 года. Издание уточняет, что она проводится по поручению президента РФ Владимира Путина.

Напомним, что «Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Объединенная компания «Уралкалий» создана в 2011 году путем присоединения ОАО «Сильвинит» к ОАО «Уралкалий». Производственные мощности «Уралкалия» включают пять рудников, шесть калийных фабрик и одну карналлитовую фабрику, которые расположены в городах Березники и Соликамск Пермского края.

На долю предприятия приходится около 20% мирового производства калийных удобрений. Компания «Уралкалий «контролирует всю производственную цепочку — от добычи калийной руды до поставок хлористого калия покупателям. В основном производственном подразделении компании работают около 11 тыс. сотрудников.

Напомним, в 2006—2008 гг. в городе начались активные провалы грунта на месте разработок месторождений калийно-магниевых солей предприятия «Уралкалий» (единичные случаи провалов фиксировались в городе, начиная с 1986 года).

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Возникла реальная угроза для населения, так как городские кварталы в Березниках расположены над шахтными выработками. Была создана специальная правительственная комиссия, в июне 2014 года указание о безотлагательном переселении граждан из аварийного жилья дал президент России.