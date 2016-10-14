Рим, 14 октября, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находился в Риме с официальным визитом и встречался с президентом республики Серджио Матареллой. В интервью газете La Stampa генсек заявил, что итальянские солдаты будут задействованы в проекте по укреплению восточных границ НАТО. Что было согласовано на Варшавском саммите НАТО.

Pier Paolo Cito Солдаты Италии

Слова генсека подтверждает и министр обороны Италии. «Когда мы проводили саммит в Варшаве, мы определили обязанности, которые взяли на себя и другие страны, а именно — готовность предоставить своих солдат, не в очень значительном количестве, внутри организации, которая предусматривает вовлечение многих стран НАТО. Это решение было принято на саммите в Варшаве, и мы будем в Латвии». Таким образом, министр обороны Роберта Пинотти подтвердила развертывание итальянских войск на границе с Россией начиная с 2018 года.

«Мы выполняем свои обязательства, согласованные в Варшаве, — подчеркивает министр обороны Пинотти. — Это не противоречит политике Италии по отношению к Москве». Пинотти подчеркнула, что Италия всегда была за диалог с Россией.

Министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони сообщает более подробную информацию, — его заявление передает La Repubblica. По словам министра, речь идет лишь о 140 солдатах, которые будут отправлены в Латвию в рамках сотрудничества с НАТО, база будет развернута под канадским руководством. «Италия всегда вносила свой вклад в установление и укрепление нашей оборонной структуры в северных и восточных странах Атлантического альянса».

«Речь не идет об агрессивной политике в отношении Москвы, но о политике успокоения и защиты наших границ, в рамках альянса», — добавил глава МИД. Как и министр обороны, министр иностранных дел утверждает, что «эти решения никоим образом не повлияют на линию диалога с Россией, что Италия всегда совместно с НАТО придерживалась позиции диалога, который должен идти параллельно с заверениями в адрес союзников, которые чувствуют себя в опасности».

После заявлений министров в итальянском парламенте возникли разногласия по вопросу отправки военных к границам с Россией. Так, лидер итальянских левых Артуро Скотто, обращаясь к министру обороны, заявил: «Вы не можете повернуть назад историю времен холодной войны, даже НАТО не может этого делать. Мы выступаем против отправки итальянских войск в. Латвию. Даже если это решение было принято на саммите НАТО в Варшаве, итальянский парламент является суверенным, и это то место, где должны приниматься такие решения».