Чебоксары, 14 октября, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Чувашский пенсионер Николай Егоров, разместивший на своей странице в соцсети «Вконтакте» материал, ранее признанный экстремистским, признан виновным в возбуждении ненависти по признаку национальности и приговорен к двум годам лишения свободы условно, сообщает 14 октября РАПСИ.

espanarusa.com Пенсионер за копмьютером

Дело рассматривалось в Цивильском районном суде Чувашии. Как пояснил адвокат Егорова Евгений Губин, подсудимый не согласен с приговором и намерен обжаловать его после тщательного изучения. Свою вину пенсионер не признал.

Как было установлено в суде, 8 мая 2014 года Егоров, работающий охранником асфальтобетонного завода, опубликовал на своей странице в соцсети материал, признанный экстремистским — открытое письмо Бориса Стомахина.

Однако защитник Егорова заявил, что пенсионер никаких материалов на своей странице не размещал. При этом доступ к его аккаунту имеет неограниченное число людей, так как пенсионер плохо разбирается в специфике интернета.