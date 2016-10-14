Москва, 14 октября, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Для повышения эффективности целевого приема Минобрнауки предлагает переходить на заключение трехсторонних договоров между вузом, работодателем (заказчиком) и студентом. После окончания вуза студент должен будет отрабатывать три года в организации, оплатившей учебу.

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Глава Минобрнауки Ольга Васильева настаивает на внесении в Госдуму законопроекта, который более четко регламентировал бы права, обязанности и ответственность вуза, заказчика и студента. «В основе предложенной схемы лежит трехсторонний договор о целевом приеме и целевом обучении, заключаемый между вузом, заказчиком (работодателем) и с абитуриентом», — сказала Васильева на совещании у главы правительства РФ.

Кроме того, Минобрнауки настаивает на штрафной системе. «За неисполнение обязательств по трудоустройству гражданина с него взимается неустойка, штраф в размере средств, затраченных на целевое обучение», — отметила министр.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, целевая контрактная подготовка специалистов появилась в России более 20 лет назад, в 2013 модель была изменена — договор заключается между студентом и органом власти или организацией. В случае неисполнения обязательств по трудоустройству именно выпускник обязан возместить заказчику целевого приема его расходов и выплатить штраф в двукратном размере от этих расходов.