Рига, 14 октября, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Сегодня, 14 октября, латвийские медицинские работники начали театрализованную акцию протеста у здания Министра финансов в Риге — врачи недовольны недостаточным объемом финансирования медицины в госбюджете на 2017−2019 годы, сообщает портал Rus.delfi.lv. Акция «Зеленый саван» организована Латвийском профсоюзом работников здравоохранения и социального обеспечения.

OpenClipart-Vectors Протест

Время и место акции было выбрано не случайно, так как в это же время министр финансов Дана Рейзниеце-Озола передала спикеру Сейма Инаре Мурниеце портфель с бюджетом 2017 года, и медики специально собрались у дверей ведомства, чтобы лично «поприветствовать» министра. «Правительство готовится продолжить политику уничтожения государства. Это очень нравится зеленой смерти, поэтому она торжественно встретит того, кто будет нести портфель с бюджетом — как своего лучшего друга, уничтожающего жизнь народа», — сказано в заявлении профсоюза.

Участники акции были одеты в белые халаты и держали в руках зеленые и черные шарики. У Минфина разложен зеленый ковер и установлены кресты, а также кровати с надписью «зеленая смерть», на которых якобы лежат люди.

В свою очередь министр, неся портфель в Сейм, не стала общаться с протестующими, проигнорировав все попытки медиков начать диалог.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 16 августа 2016 профсоюз призвал правительство финансировать здравоохранение в соответствии с международной практикой и отложил вопрос об акциях протеста. Однако уже два дня спустя правительство выделило медицине дополнительно на 2017 год только 45 млн евро вместо 70 млн евро, которых требовал Минздрав. Министр здравоохранения Анда Чакша заявила, что в результате пациентам и в 2017 году придется считаться с длинными очередями на обследования у специалистов.

Стоит добавить, что сейчас в Латвии на медицину выделяется меньше 3% ВВП, при том что в среднем по ЕС на здравоохранение выделяется 7,3%.

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