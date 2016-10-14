Саратов, 14 октября, 2016, 14:37 — ИА Регнум. В Саратове отчим Владимир Ефимов вместе с сожительницей Марией Родиной — матерью Саши — воспитывали мальчика своими «методами» — на протяжении полутора месяцев ребенок систематически подвергался побоям и истязаниям с применением пыток. Сожители неоднократно били малолетнего руками и ремнем, а также в целях наказания заставляли вставать его коленями на рассыпанный на полу горох, связывая при этом за спиной руки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР региона.

Цитата из к/ф «Александр Невский». реж. Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР Защита парав ребенка

Следственными органами СУ СКР области завершено расследование уголовного дела по обвинению 22-летнего жителя Саратова Владимира Ефимова в совершении преступлений, предусмотренных уголовными статьями «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью», «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего». И его сожительницы Марии Родиной — в совершении преступлений по статьям «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего» и «Оставление в опасности».

Как выяснили следователи СК, в январе 2016 года 26-летняя жительница Ростовской области Мария Родина вместе со своим 7-летним сыном Сашей прибыла в город Саратов, где стала проживать в одном из частных домовладений Кировского района с 22-летним местным жителем Владимиром Ефимовым, с которым познакомилась ранее в сети Интернет.

С 14 по 18 марта 2016 года, перейдя от издевательств к более жестоким действиям, отчим, желая избавиться от ребенка, решил убить его, избивая всем чем попадало под руку.

В это время мать заведомо не оказывала помощь своему сыну, находящемуся в опасном для жизни и здоровья состоянии. При данных обстоятельствах женщина имела возможность оказать ребенку помощь и была обязана о нем заботиться, в том числе обратиться в лечебное учреждение для оказания ему медицинской помощи, а также в правоохранительные органы с целью сообщения о совершенных противоправных действиях и последующего их пресечения.

Только после того, как утром 18 марта 2016 года ребенок перестал подавать признаки жизни, сожители вызвали бригаду «Скорой медицинской помощи», сотрудники которой констатировали его смерть.

По результатам проведенных судебно-медицинских экспертиз, на теле погибшего установлены следы от более 100 воздействий, причиненных только за несколько дней до смерти. Смерть мальчика наступила от тупой сочетанной травмы тела с кровоизлияниями под оболочки мозга, ушиба головного мозга, ушибами почек.

На время предварительного следствия сожители заключены под стражу. В ходе следствия их позиция по отношению к предъявленным обвинениям неоднократно менялась, однако, ознакомившись с материалами уголовного дела и собранными неопровержимыми доказательствами, мужчина признал факт нанесения множественных ударов малолетнему, а мать не стала отрицать, что оставила своего сына в опасном для жизни состоянии.

В рамках расследования следователем СКР назначена и проведена судебно-психиатрическая экспертиза, подтвердившая вменяемость обоих лиц и тот факт, что они полностью отдавали себе отчет в происходящем.

Стоит подчеркнуть, что все противоправные действия в отношении ребенка сожители совершали в отсутствие иных лиц, которые могли бы подтвердить их причастность к содеянному, однако своевременно установленный следователем СК психологический контакт с обвиняемыми, грамотно спланированная тактика ведения их допросов и очных ставок между ними, результаты незамедлительно назначенной и проведенной судебной молекулярно-генетической экспертизы по изъятым с места происшествия предметам и комплекс иных следственных действий в совокупности позволили однозначно установить причастность сожителей к содеянному, отметили в пресс-службе ведомства.

В рамках осуществления предварительного расследования следователями СКР внесены представления в органы системы профилактики Саратовской области об устранении причин и условий, способствовавших совершению данного преступления, вызванных ненадлежащим контролем за данной семьей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, и с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.