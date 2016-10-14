Москва, 14 октября, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Решением Пресненского суда Москвы прекращено уголовное дело в отношении бывшего чиновника Эраста Матаева, который в июне этого года напал на Арбате на девушку, снимавшую его автомобиль на мобильный телефон. Дело было закрыто за примирением сторон, передает 14 октября Business FM.

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Таким образом, было удовлетворено ходатайство потерпевшей Евгении Храповой. Адвокат москвички Сталина Гуревич пояснила, что Матаев в полной мере возместил девушке моральный и материальный ущерб, а также ранее принес ей извинения.

В частности, сама Храпова подтвердила, что Матаев компенсировал ей стоимость разбитого телефона, который ранее она приобрела за 21 тыс. рублей. Эраст Матаев, ранее являвшийся общественным советником мэрии Москвы, обвинялся по двум статьям УК РФ, за побои и умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конфликт между Храповой и Матаевым произошел на Арбате 25 июня. Девушка, возмущенная тем, что прямо по пешеходной зоне движется автомобиль, принялась снимать происходящее на телефон. Тогда из машины вышел Матаев, напал на девушку и нанес ей несколько ударов. Кроме того, мужчина разбил москвичке ее телефон.