Ереван, 14 октября, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин прибыл сегодня, 14 октября, в Ереван, где примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Здесь он встретится с президентами Армении Сержем Саргсяном, Белоруссии Александром Лукашенко, Киргизии Алмазбеком Атамбаевым и Таджикистана Эмомали Рахмоновым, премьер-министром Казахстана Каримом Масимовым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Предполагается, что в ходе саммита лидеры стран ОДКБ заявят о намерении противодействовать планам США и НАТО по одностороннему развертыванию системы ПРО, примут решение о формировании единого списка террористических организаций и обсудят ситуацию в Сирии. Всего по итогам саммита планируется подписать 24 документа.

По завершении саммита российский президент отправится в Индию, где проведет переговоры с премьер-министром страны Нарендрой Моди и примет участие в саммите БРИКС.