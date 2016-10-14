Санкт-Петербург, 14 октября, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Памятная доска Карлу Маннергейму нужна. Но решение поместить доску в музей — правильное, потому что доска слишком пафосная. Такое мнение сегодня, 14 октября, высказал глава Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, передает корреспондент ИА REGNUM.

WSOY Vesteri Карл Маннергейм

Глава Эрмитажа подчеркнул, что «воевать с памятниками плохо». А решение поместить доску в музей одобрил, «потому что доска плохая».

«Такую рельефную, торжественную доску делать было неправильно. Но доску памяти Маннергейма делать было нужно. У нас есть отель имени Маннергейма, там маленький музей, мы делали небольшую выставку, посвященную Маннергейму. Наш президент клал цветы к памятнику Маннергейму, когда был с официальным визитом. Маннергейм заслужил доску, он выдающаяся фигура. Но доска — это не торжественное надгробие, это знак, что человек здесь жил. Надо было сделать более скромную доску, а так она уходит в музей», — сказал Пиотровский.

Как сообщало ИА REGNUM, доску Маннергейму установили на стене во дворе Ратной палаты утром в пятницу, 14 октября. Она передана в дар музею Российским военно-историческим обществом и принята на баланс музея. Здесь она будет доступна «по запросу».

Российское военно-историческое общество» (РВИО), которое возглавляет министр культуры Владимир Мединский взяло на себя полную ответственность за установку и демонтаж доски гитлеровскому военному союзнику.

Напомним, доску сняли двое рабочих поздно вечером 13 октября под присмотром полиции и увезли в неизвестном направлении.