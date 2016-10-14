Тамбов, 14 октября, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Для мотивации региональных управленческих команд необходимо создать комплексную программу, в которой бы были как финансовые, так и не финансовые меры стимулирования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин. По мнению депутата, эффективной мерой может стать освобождение от обязательного софинансирования программ поддержки бизнеса, а также помощь в финансировании затрат на улучшение инвестиционного климата в регионе.

stevepb Инвестиции

При этом предоставлять такую поддержку необходимо тем регионам, которые уже являются лидерами, к примеру, согласно Национальному рейтингу.

«Наиболее эффективным элементом системы мотивации могут стать межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с совершенствованием регионального инвестиционного климата. При этом расчет объема межбюджетных трансфертов можно производить в размере 20% от суммы прироста федеральных налогов — налога на прибыль организаций, налога на добавленную стоимость, перечисленных в федеральный бюджет», — сказал Евгений Матушкин.

По мнению спикера регионального парламента, для того чтобы инвестиционный климат регионов улучшался, необходимо более эффективно работать над упрощением процедур ведения бизнеса, развития инфраструктуры, привлечением прямых инвестицией в регионы и т.д.

«Важно оценить, насколько фактически удобно вести бизнес в том или ином территориальном образовании. Для этого инвестору стоит самостоятельно попробовать получить консультацию по открытию предприятия или инвестиционному проекту. В этом случае очень быстро станет понятно насколько региональные власти ориентированы на потребности инвестора», — считает собеседник ИА REGNUM.

Евгений Матушкин также напомнил, что Тамбовская область входит в двадцатку лидеров регионов России в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. По мнению депутата, этот показатель достигнут, в том числе, и благодаря действующему законодательству, направленному на стимулирование инвестиционной деятельности в регионе. В частности, в регионе действует региональный закон «О государственной инвестиционной политике и поддержке инвестиционной деятельности в Тамбовской области», в котором, в том числе, закреплены и условия поддержки инвесторов со стороны государства.

«Наиболее привлекательными для инвестиций из-за рубежа среди видов экономической деятельности в 2016 году продолжают оставаться предприятия сельского хозяйства, обрабатывающих производств и строительство», — сообщил Евгений Матушкин.

Как сообщало ИА REGNUM, на конец октября запланировано проведение заседания президиума Государственного совета, основной темой которого станет повышение инвестиционной привлекательности российских регионов. В числе вопросов, которые планируется рассмотреть на заседании, — мотивация и развитие управленческих команд на местах.