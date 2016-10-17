Красногорск, 17 октября, 2016, 13:34 — ИА Регнум. 14 октября при поддержке банка «Югра» на площадке Муниципального центра хоккея и фигурного катания в Одинцово состоялось открытие подмосковного отборочного этапа сезона 2016/17. Команда «Звезд Ночной Лиги» во главе с президентом НХЛ Александром Якушевым сыграли со «Сборной Московской области», в составе которой на лед вышли хоккеисты-любители — участники VI Всероссийского фестиваля.

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В составе «Звезд Ночной Лиги» выступали, в частности, олимпийские чемпионы Владимир Мышкин, Илья Бякин, Сергей Макаров, Андрей Коваленко, двукратный чемпион мира и серебряный призёр Олимпийских игр Алексей Морозов.

В отборочном этапе VI фестиваля в Московской области выступят 55 команд в двух дивизионах: «Любитель 40+» и «Любитель 18+ Лига Надежды». Это второй по количеству участников регион Ночной лиги после Москвы (86 команд). Планируется, что в проекте примут участие порядка 18 тысяч спортсменов-любителей из 76 регионов страны.

«Сегодня Ночная хоккейная лига — это практически все субъекты Российской Федерации, — заявил генеральный директор Ночной хоккейной лиги, трехкратный чемпион России в составе московского «Динамо» Игорь Бахмутов. — Но все-таки главный показатель успешности — это не количество команд, а огромный интерес, которым пользуется «Ночная лига» во всей стране. Единственное, что стоит на пути роста числа участников — недостаток ледовых арен на местах. Вместе с тем, мы видим подтверждение того, что мы, «Ночная лига», дышим одним воздухом с нашей страной и растем вместе с развитием российского хоккея».

Главным призом всероссийского фестиваля является Кубок Крутова, учрежденный НХЛ в 2015 году, и грант Министерства спорта России на строительство крытой ледовой арены в регионе, который представляет команда-победительница финала фестиваля. Они вручаются сильнейшему коллективу страны в самом престижном и представительном дивизионе НХЛ — «Любитель 40+».

«Ночная лига получает отклик и со стороны партнеров и спонсоров, которые видят не только спортивную, но и социальную перспективу нашего чемпионата. И в этой связи трудно переоценить вклад Банка «Югра» — нашего давнего друга и хорошего помощника. Не случайно Кубок чемпионов Ночной хоккейной лиги прошел в прошлом году в Сочи под флагом банка «Югра», а в этом сезоне будет организован вновь», — сказал Игорь Бахмутов.

«Ночная хоккейная лига — это замечательный проект, охватывающей любителей хоккея по всей России. С его появлением банк тоже встал на коньки, — заявил президент банка «Югра» Алексей Нефедов. — Мы рассматриваем свое участие как инвестицию в будущее здоровых людей, которые потенциально могут стать нашими клиентами. Безусловно, мы заинтересованы в более высоком уровне взаимодействия, поэтому вместе с лигой выпустили кобрендовую карту — симбиоз банковского приложения и ID хоккеиста с идентификацией, статистикой и другими функциями».

Лига была образована 15 декабря 2011 года по инициативе президента России Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея. Соревнования проходят при поддержке Министерства спорта РФ и Федерации хоккея России. Это позволяет участникам не нести затрат на централизованную организацию, аренду льда и качественное судейство.