Стокгольм, 14 октября, 2016, 14:13 — ИА Регнум. В городе Варберг (Швеция) неизвестный в маске клоуна напал с ножом на 20-летнего жителя. Молодой человек получил лёгкое ранение в плечо. Полиция ищет злоумышленника, передаёт телеканал SVT.

gonzalodago Клоун

Известно, что злоумышленник был одет в жёлтую куртку. Комментируя нападение, представитель полиции Варберг Улла Брем уточнил: «Речь идет о легком ранении в плечо». По его словам, случившееся — серьёзный повод для беспокойства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до сих пор сообщения о людях, падающих на прохожих в масках коунов, появлялись в Великобритании. Российское посольство в этой стране опубликовало специальное предупреждение о возможных нападениях.

Ростуризм попросил туроператоров, продающих туры в Великобританию, информировать своих клиентов о вероятных нападениях на туристов хулиганов в клоунских костюмах.

Также отмечены случаи в США. В городе Гринвиль (штат Южная Королина) полиция ведёт расследование по информации о том, что неизвестные в костюмах клоунов заманивают детей в лес.

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