Иваново, 14 октября, 2016, 14:05 — ИА Регнум. Лесничества Ивановской области получили новые автомобили повышенной проходимости, оборудованные средствами видеофиксации. Документы и ключи к транспортным средствам вручил лесничим глава региона Павел Коньков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Пресс-служба правительства Ивановской области

По информации ведомства, четыре автомобиля повышенной проходимости поступят в Кинешемское, Южское, Шуйское и Фурмановское лесничества. Машины оборудованы средствами фото-, видеофиксации и планшетными компьютерами, адаптированными к работе в полевых условиях. Новая техника будет использоваться мобильными группами лесной охраны при патрулировании лесов в пожароопасный период, для выявления и пресечения фактов нарушений лесного законодательства, в первую очередь, незаконных рубок.

Как прокомментировал Павел Коньков, за последние три года в лесной отрасли, в том числе в Ивановской области, произошли серьезные изменения: усилены меры борьбы с лесными пожарами и незаконными рубками, качество лесовосстановительных работ. «В Ивановской области площадь лесов составляет один миллион гектаров. Очевидно, что без соответствующего материально-технического обеспечения работники лесного хозяйства региона просто не смогут решать стоящие перед ними задачи. С учетом этого, несмотря на непростую ситуацию в экономике, приобретены четыре спецавтомобиля. Также у нас в планах — вооружить лесную охрану Ивановской области беспилотниками. Кроме того, есть договоренность с МЧС России о передаче Ивановской области вертолета, который, в том числе, будет использоваться для охраны лесов», — рассказал он.