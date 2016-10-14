Ярославль, 14 октября, 2016, 14:03 — ИА Регнум. С требованием конструктивного диалога с мэрией Ярославля группа ярославских бизнесменов обратилась к региональному Уполномоченному по правам предпринимателей Альфиру Бакирову и председателю регионального отделения «Опоры России» Сергею Выржиковскому. ИА REGNUM стало известно о содержании письма, направленного в адрес бизнес-омбудсмена.

«С июня 2012 года по сентябрь 2016 года мэрия Ярославля спровоцировала напряженную обстановку в отношениях с предпринимательским сообществом города, как в сфере размещения НТО (нестационарных торговых объектов — прим. ред.), так и иных сфер предпринимательской деятельности», — говорится в письме.

Предприниматели выдвигают свои требования.

1. Создать трехстороннею систему сотрудничества власти, предпринимательского сообщества и общественного контроля в целях оценки воздействия нормативно-правовых актов до того, как они будут приняты. И включить в данный орган предпринимателей, владеющих павильонами, киосками, объектами нестационарной торговли в составе остановочных комплексов, передвижных тонаров и владельцев объектов с признаками капитальных строений.

Одним из таких предпринимателей в письме указан и депутат фракции КПРФ в муниципалитете Ярославля Денис Демин.

2. Ввести в структуру мэрии Департамент по делам предпринимательства, туризма и потребительского рынка.

3. Актуализировать работу в области Городского совета развития предпринимательства. Создание новой системы формирования совета, возрождение районных предпринимательских советов в целях активного участия предпринимателей в проектах и программах, связанных с предпринимательской и хозяйской деятельностью.

4. С целью создания и продвижения туристических проектов объявить конкурс на лучшие бренды города.

Под обращением подписались 420 ярославских коммерсантов.

«На сегодняшний день ярославские предприниматели озабочены своей судьбой и призывают к тому, что бы решения городской власти принимались в рамках диалога, а не в рамках «чапаевских» атак. Последнее время этот диалог выстраивался, в том числе, и благодаря общественным организациям. Желание исполнительной власти навести порядок в данном секторе экономики было одним из первоочередных. Основная проблема, задача, которую хотят решить предприниматели, это — наличие диалога. Разновекторность пятой по счету за 4 года городской власти создает много проблем, и хотелось чтобы договоренности с предыдущей властью были сохранены и была преемственность власти в данных вопросах», — считает председатель Ярославского регионального отделения общественной организации поддержки малого и среднего бизнеса «Опора России» Сергей Выржиковский.

Уполномоченный по правам предпринимателей Альфир Бакиров в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что реакция на письмо предпринимателей обязательно последует. Однако, он дал распоряжение сотрудникам своего аппарата провести предварительную проверку.

«Надо отделить зёрна от плевел. Претензии собственников незаконных НТО необоснованны, а вот интересы остальных предпринимателей мы будем защищать», — пояснил Альфир Бакиров.