Ростов-на-Дону, 14 октября, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Четверо детей из Ростовской области оказались в числе пострадавших в дорожной аварии под Бесланом. Ребята в возрасте от 10 до 15 лет ехали в столицу Армении для участия в спортивном турнире, передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

С сайта panorama.am Авария в Северной Осетии

По некоторым данным, среди погибших — тренер детской команды и один из родителей юных спортсменов. Другие источники информируют о гибели тренера и 17-летнего спортсмена. Два ребёнка находятся в реанимации.

Напомним, что авария произошла около 4:30. Предположительно, водитель автобуса, следовавшего из Москвы в Ереван, уснул за рулём. В момент ДТП с грузовиком в автобусе находилось 52 пассажира. В результате столкновения пассажирского автобуса Mercedes с автовозом Scania пять человек погибли, 27 получили травмы.