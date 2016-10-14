Курган, 14 октября, 2016, 13:58 — ИА Регнум. В Кургане к крупному штрафу приговорен бывший генеральный директор ООО «Икар Курганский завод ТрансАрм», который не платил работникам завода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

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Напомним, «Икар — КЗТА» специализировался на производстве трубопроводной арматуры. В начале года, а именно 18 января Арбитражный суд Курганской области рассмотрел дело № А34−2582/2015 и признал ООО «Икар Курганский Завод ТрансАрм» банкротом.

Согласно материалам суда, гендиректор предприятия-банкрота Сергей Привалова на протяжении двух лет из личной заинтересованности не перечислял в бюджет удержанный с заработной платы работников налог на доходы физических лиц. Таким образом, сумма задолженности по уплате указанного вида налога составила около 8 млн рублей.

В 2015 году гендиректор, стремясь получить дополнительные личные доходы, систематически задерживал выплату заработка сотрудникам более двух месяцев. Задолженность по заработной плате и иным выплатам более чем перед 200 работниками на указанном предприятии составила более 12 млн рублей.

Имея непогашенную задолженность по уплате налога на добавленную стоимость за третий квартал 2014 года в сумме более 3 млн рублей и не желая ее гасить, генеральный директор с целью отчуждения имущества, заключил договоры купли-продажи на сумму более 13 млн рублей с предприятием-кредитором. Таким образом, предприятие-должник денежных средств от реализации имущества от покупателя не получило.

В настоящее время задолженность перед работниками по заработной плате погашена в полном объеме.

На основании представленных государственным обвинителем доказательств Курганский городской суд вынес обвинительный приговор. Привалов признан виновным в совершении преступлений предусмотренных ч.1 ст.199.1 УК РФ («Неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по перечислению налогов»), ч.2 ст.145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации»), ст.199.2 УК РФ («Сокрытие имущества организации, за счет которого в порядке, предусмотренном законодательством РФо налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное руководителем организации в крупном размере»).

Суд освободил Сергея Привалова от уголовного наказания в связи с применением акта амнистии, и назначил наказание в виде штрафа 300 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях на два года. Приговор в законную силу пока не вступил.