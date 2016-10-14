Москва, 14 октября, 2016, 13:48 — ИА Регнум. В Москве начинается обратный отсчет перед XIX Всемирным фестивалем молодежи и студентов (ВФМС), заявил 14 октября на пленарном заседании форума студенческих клубов «Фестиваль'17» исполняющий обязанности главы федерального агенства по делам молодежи Алексей Паламарчук. Он отметил, что фестиваль пройдет с 14 по 22 октября 2017 года в Сочи на территории Олимпийского парка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пленарное заседание форума студенческих клубов «Фестиваль'17»

«Для нас это уникальная возможность стать участником истории фестивального движения. Это поистине самое яркое молодежное событие современной России», — отметил Паламарчук.

Он добавил, что за год до проведения фестиваля 14 октября 2016 года на территории МГУ имени М. В. Ломоносова состоится церемония запуска часов обратного отсчета — «Год до Фестиваля!». В течение года часы будут украшать городское пространство перед университетом.

В свою очередь, председатель национального подготовительного комитета ВФМС 2017 Григорий Петушков призвал студентов к активной работе в подготовке программных секций фестиваля. «Здесь сегодня собрались представители более 40 регионов России и 40 студенческих объединений и клубов. Нам хочется, чтобы ваша практика и опыт были полезны в организации фестиваля», — сообщил Петушков.

А глава комиссии Мосгордумы по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов («Единая Россия») призвал студенческий актив к объединению в единый корпус студенческих клубов.

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Напомним, старт набора участников ВФМС-2017 был дан на молодежном образовательном форуме «Евразия» в сентябре 2016 года.

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14 октября 2016 года в Москве на территории МГУ имени М. В. Ломоносова проходит форум «Фестиваль'17», в программе которого запланированы спортивные активности, фудкорт «Кухни мира», флешмоб «#ПриветВФМС2017» и концерт звезд российской эстрады. Предполагается, что всего на празднике на Воробьевых горах соберется более 5 000 человек, среди которых студенты и участники фестивалей молодежи 1957 и 1985 годов.