«Год до Фестиваля!»: в Москве стартует обратный отсчет перед ВФМС-2017
Москва, 14 октября, 2016, 13:48 — ИА Регнум. В Москве начинается обратный отсчет перед XIX Всемирным фестивалем молодежи и студентов (ВФМС), заявил 14 октября на пленарном заседании форума студенческих клубов «Фестиваль'17» исполняющий обязанности главы федерального агенства по делам молодежи Алексей Паламарчук. Он отметил, что фестиваль пройдет с 14 по 22 октября 2017 года в Сочи на территории Олимпийского парка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Для нас это уникальная возможность стать участником истории фестивального движения. Это поистине самое яркое молодежное событие современной России», — отметил Паламарчук.
Он добавил, что за год до проведения фестиваля 14 октября 2016 года на территории МГУ имени М. В. Ломоносова состоится церемония запуска часов обратного отсчета — «Год до Фестиваля!». В течение года часы будут украшать городское пространство перед университетом.
В свою очередь, председатель национального подготовительного комитета ВФМС 2017 Григорий Петушков призвал студентов к активной работе в подготовке программных секций фестиваля. «Здесь сегодня собрались представители более 40 регионов России и 40 студенческих объединений и клубов. Нам хочется, чтобы ваша практика и опыт были полезны в организации фестиваля», — сообщил Петушков.
А глава комиссии Мосгордумы по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов («Единая Россия») призвал студенческий актив к объединению в единый корпус студенческих клубов.
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Напомним, старт набора участников ВФМС-2017 был дан на молодежном образовательном форуме «Евразия» в сентябре 2016 года.
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14 октября 2016 года в Москве на территории МГУ имени М. В. Ломоносова проходит форум «Фестиваль'17», в программе которого запланированы спортивные активности, фудкорт «Кухни мира», флешмоб «#ПриветВФМС2017» и концерт звезд российской эстрады. Предполагается, что всего на празднике на Воробьевых горах соберется более 5 000 человек, среди которых студенты и участники фестивалей молодежи 1957 и 1985 годов.