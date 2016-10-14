Москва, 14 октября, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Недавнее обострение отношений между Россией и США на фоне сирийского конфликта вряд ли может привести к перерастанию регионального противостояния в глобальное в ближайшей перспективе, однако есть веские основания утверждать, что США активно готовятся к силовому переделу мировых отношений ради сохранения своей гегемонии в условиях непрекращающегося мирового экономического кризиса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов, комментируя заявление Башара Асада о том, что сирийский конфликт может перерасти в глобальный.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Easy Rider

«Конфликт в Сирии и обострение наших отношений с США нужно рассматривать в контексте того, что происходит с американской гегемонией в условиях мирового экономического кризиса. Этот кризис не только экономический, но кризис американской гегемонии — той системы международных отношений, мировой экономики, мирохозяйственных связей, которая выстроена Соединенными Штатами Америки и ими возглавляется. Она впала в глубокий кризис», — заявил Дзарасов.

Сохранение и укрепление контроля над Ближним Востоком является одной из главных целей американского истеблишмента, подчеркнул эксперт, и рассматривать её следует в контексте поставленной президентом США Бараком Обамой задачи стратегического окружения Китая, которая выразилась в его концепции «фокус на Азию». Этим обусловлено в том числе и возрастающее давление Вашингтона на Россию. «По мнению американского истеблишмента, Россия должна не бороться за повышение своей роли как региональной державы в бывшем советском пространстве, а должна включиться в американскую стратегию изоляции Китая и поддерживать американские усилия в Афганистане и на Ближнем Востоке», — подчеркнул он.

«Поскольку Россия стремится усилить свою роль на мировой арене и защищать свои интересы, то США решили ее поставить на колени, используя для этого Украину, осуществив смену власти на Украине, приведя там проамериканский режим к власти, торпедируя с помощью антироссийской Украины процесс евразийской интеграции и втягивая Россию в конфликт в Донбассе», — указал Дзарасов.

Россия в этих условиях ответила на попытки себя изолировать демаршем, на сегодняшний день который пока что оправдывается, считает эксперт. «Военное вмешательство в Сирии, но не сухопутными войсками, а силами авиации — оказалось, это позволило предотвратить падение режима Асада и тем самым на сегодняшний день сорвало американскую стратегию перекройки Ближнего Востока», — констатировал он.

Между тем США давно мечтали о переформатировании этого региона. «Это можно видеть по знаменитому в свое время проекту «Американский XXI век», который разрабатывался неоконсерваторами еще в 1990-х годах. В качестве одной из главных целей там значилась перекройка границ Ближнего Востока — в том числе не только свержение Саддама Хусейна, но и свержение антиамериканского шиитского режима в Иране и ряде других мест», — отметил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова.

В итоге американцы воспользовались событиями «арабской весны», чтобы уничтожить одного из главных союзников Ирана в регионе — Башара Асада, — и в связи с этим пытались «использовать в качестве своего «ударного кулака» ИГИЛ (запрещена в России), который они поддерживали на ранних этапах. Однако, как это часто бывает и уже раньше случилось с моджахедами, после того, как ИГИЛ (запрещена в России) окреп, он начал борьбу на два фронта — против режима Асада и против проамериканского режима в Ираке, имея колоссальные успехи», — продолжил он.

В этих условиях, когда режим Асада удалось поставить на грань катастрофы, в конфликт на стороне САР вмешалась Россия, чтобы не допустить изменения баланса сил в регионе и «погружения региона в еще большей мере в хаос, которым сопровождается смена режимов американцами», отметил эксперт.

Это, однако, не значит, что конфликт разрешен и не сможет перерасти в более опасную фазу, предостерег Дзарасов. «Асад устоял, он имеет поддержку российской авиации. Опираясь на своих союзников в лице России, «Хизболлы» и Ирана, Асад перешел в контрнаступление, ему удается теснить исламистов. США, разумеется, этим возмущены. Естественно, это привело к обострению наших (с американцами) отношений».

«Не думаю, что это обострение сейчас, на этом этапе, действительно может перерасти в военный конфликт между Россией и США. У США много других проблем», — считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов.

«Прежде всего им нужно защищать свое влияние и попытаться укрепить свои позиции на Ближнем Востоке, США важно продолжать стратегическое окружение Китая, США втянуты в еще целый ряд конфликтов, и втягиваться в конфликт с Россией сейчас, думаю, они не могут, не могут так распылять ограниченные ресурсы», — пояснил он.

Подтверждением такой гипотезы служит тот факт, что масштабы вмешательства США в украинский кризис несколько снизились, уверен Дзарасов. «Это не значит, что так будет вечно. В любой момент, если США решат, что удобный час настал, они этот конфликт могут легко разморозить. Но на сегодняшний день видно, что они свои ресурсы решили сосредоточить на защите своих позиций на Ближнем Востоке», — отметил он.

На этом фоне США проводят колоссальную стратегию перевооружения и повышения своего военного потенциала, напомнил экономист. «Речь идет о коренной модернизации всех элементов стратегических ядерных сил, которая рассчитана на 30 лет, и на нее предполагается истратить около 1 трлн долларов. Речь идет и о попытках создания третьего позиционного района противоракетной обороны в Европе, причем США планировали разместить элементы ПРО на территории Украины после успеха спонсированного ими военного переворота, однако гражданская война помешала этим планам», — указал Дзарасов.

«Речь идет и о стратегии молниеносного глобального удара, когда на основе высокоточного оружия создаются системы вооружений, которые должны позволить США в течение нескольких часов нанести до нескольких тысяч ударов по основным пунктам военного и политического управления, по элементам инфраструктуры любой страны мира, чтобы привести ее в состояние невозможности оказывать сопротивление», — продолжил он.

При этом, по словам Дзарасова, американские аналитики открыто обсуждают, что главной целью модернизации ядерных сил и развития ПРО является «попытка выйти из ядерного тупика и использовать шанс на создание потенциала, позволяющего безнаказанно первыми нанести ядерный удар». «Эти идеи обсуждаются как совершенно реальные и приемлемые в американской специальной литературе по этим вопросам», — указал эксперт.

«Это значит, что США всерьез готовятся к тому, чтобы разрешить кризис мировой экономики и кризис своей гегемонии силой — иначе объяснить, зачем в момент таких гигантских государственных долгов и мирового финансового кризиса тратить такие ресурсы на развитие своего военного потенциала в условиях закончившейся холодной войны, нельзя», — сказал в заключение Дзарасов.

«В борьбе против терроризма все эти меры бесполезны. Зато они могут иметь целью поставить на колени Россию, Китай и другие страны», — констатировал он.

Напомним, что в интервью газете «Комсомольская правда» президент Сирии Башар Асад рассказал о своем видении ситуации в Сирии и путях решения конфликта, где допустил, что сирийских конфликт может перерасти в глобальное противостояние, а текущее состояние международных отношений напоминает времена холодной войны.

«Это нечто, что появилось совсем недавно, потому что я думаю, что Запад и особенно США не остановили холодную войну даже после распада СССР», — отметил сирийский президент. Он добавил, что процесс противостояния включает много «политических сцен», из которых Сирия является одной из наиболее важных.