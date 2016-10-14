Берлин, 14 октября, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Федеральное министерство транспорта и цифровой инфраструктуры Германии предупредило автовладельцев, что функция автопилота, предусмотренная в автомобилях Tesla, требует постоянного контроля со стороны водителя, сообщает 14 октября Reuters.

Skullman Водитель автомобиля

Федеральное министерство предупредило автовладельцев Tesla, что функция автопилота разработана лишь для помощи водителю и не превращает автомобиль в полностью автоматизированное транспортное средство, не требующего постоянного внимания со стороны водителя.

Согласно немецким правилам дорожного движения, водитель обязан сохранять бдительность и постоянный контроль над транспортным средством при использовании функции автопилота.

Напомним, что система автопилотирования для автомобилей Tesla была введена в эксплуатацию в октябре 2015 года. Несчастный случай с Джошуа Брауном, водителем Tesla Model S, погибшим во время ДТП во Флориде 7 мая 2016 года, вызвал у покупателей множество вопросов к автопилоту компании Tesla Motors Co.