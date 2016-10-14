Самара, 14 октября, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Товарооборот ПФО со странами дальнего зарубежья в январе — августе 2016 года составил 21 млрд 47 млн долларов США (по сравнению с январем — августом 2015 года меньше на 9 млрд 286 млн долларов США (-30%), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Приволжского таможенного управления.

Евгений Лансаре. Заморская торговля. Панно для столовой дома Рославлевых в имении Усть-Крестище. 1917

Товарооборот со странами СНГ в январе — августе 2016 года составил 5 млрд 170,2 млн долларов США. По сравнению с январем — августом 2015 года оборот уменьшился на 1 млрд 997,4 млн долларов США (-27,9%).

В товарной структуре экспорта округа преобладали минеральные продукты — 52,1%, продукция химической промышленности, каучук — 25,1%, машиностроительная продукция — 9,5% от общего объема экспорта.

В импорте товаров ведущее место занимали машиностроительная продукция — 54%, продукция химической промышленности, каучук — 22,1%, металлы и изделия из них — 7,5%, продовольственные товары и сырье — 6,5% от общего объема импорта.

Торговыми партнерами Приволжского федерального округа в январе — августе 2016 года являлись 180 стран. Крупнейшие торговые партнеры при экспорте: Нидерланды (11,0%); Казахстан (6,6%); Латвия (6,6%); Польша (6,2%); Белоруссия (6,1%); Китай (4,1%); Украина (4,0%).

При импорте: Германия (17,3%); Китай (13,3%); Белоруссия (7,3%); Соединенные Штаты (7,2%); Франция (4,3%); Италия (4,2%); Румыния (4,0%).

Основными торговыми партнерами были страны дальнего зарубежья. Их доля в товарообороте составила 80,3% (в экспорте — 78,6%, в импорте — 85,3%), отмечают в ведомстве.