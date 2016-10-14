Минск, 14 октября, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Председательство в СМИД ОДКБ передано Белоруссии. Об этом сегодня, 14 октября, в Ереване на расширенном заседании уставных органов ОДКБ заявил глава МИДа Армении Эдвард Налбандян, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Белоруссии

ОДКБ объединяет Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан. СМИД организации координирует деятельность внешнеполитических ведомств членов организации.

Глава МИДа Белоруссии Владимир Макей принял участие в Совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей Совбезов ОДКБ. В своем выступлении он рассказал о приоритетах деятельности Белоруссии в период её председательства в организации. В частности, сообщил он, среди них — координация внешней политики, совершенствование информационного противодействия терроризму, укреплении потенциала кризисного реагирования и миротворческого потенциала организации.

Министры стран ОДКБ согласовали стратегии коллективной безопасности до 2025 года, а также ряд других документов. В них говорится об активизации борьбы с терроризмом и экстремизмом, укреплении военного и военно-технического сотрудничества, а также о совместных усилиях по охране границ, реагированию на чрезвычайные ситуации, подготовке военных кадров и осуществлении миротворческих миссий.

Также сегодня, 14 октября на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ будет оформлена передача председательства в организации от Армении к Белоруссии. Александр Лукашенко приземлился в ереванском аэропорту Звартноц и сегодня выступит с речью, в которой представит приоритеты деятельности ОДК в период белорусского председательства.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по итогам сессии СКБ ОДКБ в Ереване ожидается подписание более 20 документов. Участие в мероприятии принимает президент России Владимир Путин.