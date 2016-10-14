Москва, 14 октября, 2016, 13:37 — ИА Регнум. В офисе компании «Российские космические системы» (РКС) прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов объяснили, что цель мероприятия — найти материалы о контрагентах РКС, сообщили в пресс-службе организации.

sempsons Обыск

В компании уточнили, что к самой организации у правоохранительных органов вопросов нет. О каких контрагентах идёт речь, в компании не уточнили.

Напомним, АО «Российские космические системы» специализируется на разработке, изготовлении, эксплуатации космических информационных систем. Одним из направлений является создание глобальной навигационной системы ГЛОНАСС. Холдинг РКС входит в состав госкорпорации «Роскосмос».

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