Челябинск, 14 октября, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Челябинские активисты требуют найти и наказать виновных в загрязнении реки Миасс сточными водами. Подозрения пали на одно из местных муниципальных предприятий, но оно не признало своей вины, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Maxiss Река Миасс

Сброс отходов в реку Миасс в городской черте Челябинска обнаружили горожане. Эксперты, выехавшие на место загрязнения, подтвердили факт слива стоков в водную артерию города. Точка загрязнения выявлена на выезде из Челябинска в сторону Екатеринбурга неподалеку от территории, занимаемой МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» («ПОВВ»).

«В ходе проведенного выезда, нам удалось установить источник зловонного запаха и загрязнения. В районе Свердловского тракта с территории предприятия МУП ПОВВ, уже на протяжении долгого времени, с июля 2016 года, вытекает ручей с неочищенными канализационными стоками. Длина ручья более 100 метров, а ширина около трёх метров, ручей вытекает из трубы 600 мм и по наклону бежит под автомобильную дорогу и впадает в реку Миасс. Объемы загрязнения еще предстоит определить, но уже видно, что они огромные — только в одном отрезке реки загрязнение распространяется в длину по водной поверхности более чем на 200 метров и в ширину на 30 метров. Большинство растительности вдоль реки погибло. По нашему мнению, данный ручей — это остатки воды с иловых полей предприятия МУП ПОВВ, а также неочищенных стоков поселка Шагол», — сообщил член экологического совета при губернаторе Челябинской области, директор экофонда «Моя планета» Виталий Безруков.

В МУП «ПОВВ» сообщили о непричастности к проблеме. «Излив вод происходит с канализационной насосной станции, предназначенной для перекачки сточных вод поселка ЧВВАКУШ. Станция не состоит на балансе МУП ПОВВ. О данном изливе МУП «ПОВВ» уже сообщало в Росприроднадзор», — сообщила telefakt.ru пресс-секретарь МУП «ПОВВ» города Елена Изаак.

В местном управлении Роспотребнадзора корреспонденту ИА REGNUM заявили, что пока не в курсе о загрязнении реки. Аналогичный ответ последовал и от природоохранной прокуратуры, там пообещали, что в ближайшее время изучат данный вопрос.