Самара, 14 октября, 2016, 13:33 — ИА Регнум. В ходе досмотра были выявлены наушники, компьютерные мыши и защитные стекла для мобильных телефонов марки iPhone, общее количество изделий составило 8896 штук. Товар везли из Казахстана в столичный торговый центр «Москва». Противоправными действиями нарушителями нанесен ущерб в сумме 19 млн 536 тыс. 40 рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе самарской таможни.

ptu.customs.ru Контрафактные изделия Apple

Попытка провоза продукции, маркированной известным товарным знаком компании Apple, автомобильным транспортом из Республики Казахстан в Российскую Федерацию была установлена в результате проведенного сотрудниками Самарской таможни комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Каких-либо документов, подтверждающих право использования данного товарного знака, таможенному органу перевозчик не предоставил.

После таможенного досмотра товар поместили на склад. Для проведения исследования объектов интеллектуальной собственности были изъяты образцы товара, которые направили на экспертизу. Согласно заключению специалистов, обозначения, размещенные на представленных экземплярах, являются сходными до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными правообладателем компанией Apple.

Самарской таможней были сделаны запросы в компанию представителя правообладателя. В соответствии с ответом, задержанная продукция является контрафактной и не была произведена компанией. Данный факт подпадает под действие ч. 1 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».

Одним из приоритетных направлений деятельности Самарской таможни является предотвращение ввоза контрафактных товаров, которые наносят не только ущерб репутации производителям известных марок, но и вред здоровью российских граждан, отметили в ведомстве.