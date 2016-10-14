Ереван, 14 октября, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Глава правительства Армении Карен Карапетян выразил благодарность российской стороне за помощь пострадавшим в аварии пассажирского автобуса в Северной Осетии. Об этом он заявил в ходе открытия Пятого армяно-российского межрегионального форума в Ереване, сообщает 14 октября «Арменпресс».

С сайта panorama.am Авария в Северной Осетии

Карен Карапетян обратился к участнику форума, министру транспорта России Максиму Соколову. Он отметил, что в его лице намерен выразить благодарность всему правительству России за заботу о пассажирах, которые пострадали в результате трагического происшествия в Беслане.

«Огромное вам спасибо, мы очень тронуты вашей заботой и вниманием», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 октября в Северной Осетии на 8 км трассы «Кавказ» произошло столкновение пассажирского автобуса Mercedes и автовоза Scania. В результате погибли 5 граждан Армении, 27 человек, включая четверых детей, получили травмы. Пострадавших доставили в медицинские учреждения региона.