Калуга, 14 октября, 2016, 13:29 — ИА Регнум.



Фото Агентства регионального развития Калужэской области. На заседании форума

Сегодня, 14 октября, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов принял участие в открытии VII Международного форума по развитию автомобилестроения и производства автокомпонентов в России «Автоэволюция 2016».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, для обсуждения актуальных вопросов отечественного автомобилестроения в Калуге собрались представители федеральных и региональных ведомств, институтов развития, директора и специалисты российских и зарубежных компаний и предприятий данной сферы, дилерских центров, профессиональных ассоциаций, эксперты и аналитики авторынка, журналисты деловых СМИ.

Первым мероприятием форума стала пресс-конференция на тему: «Шинный завод Continental в Калуге: результаты предприятия по итогам трех лет с начала работы завода». Выступивший с презентацией генеральный директор ООО «Континентал Калуга» Георгий Ротов отметил, что в этом году завод вышел на полную мощность. Объем выпуска составил три миллиона шин, что на 50% больше показателя предыдущего года. Всего с начала работы конвейера произведено 5,5 миллионов шин. В настоящий момент их насчитывается более 280 наименований. В числе основных достижений предприятия — получение международных сертификатов и развитие экспортного направления. Потребителями продукции завода являются автопроизводители стран Европы, Азии и Северной Америки. Летом 2016 года начались поставки калужских шин в Канаду.

Георгий Ротов особо отметил, что концерн Continental в Калуге представлен тремя производствами. Помимо шинного завода действуют ООО «Континентал Аутомотив Системс РУС» и «КонтиТех». Они производят электронные автокомпоненты и элементы систем подачи и впрыска топлива, а также трубопроводы для систем автомобильного кондиционирования и гидроусиления руля. Общий объем инвестиций в их строительство составили более 280 миллионов Евро. На трех предприятиях занято более 1200 человек.

Положительно оценивая производственные успехи концерна «Континентал» в Калужской области, губернатор Анатолий Артамонов выразил уверенность в дальнейшем эффективном развитии всех его производств. «Важно, что предприятия выпускают высокотехнологичную продукцию, создают привлекательные рабочие места для жителей, повышают нашу налоговую базу», — подчеркнул глава региона. При этом он акцентировал внимание на развитии экспортного направления калужских заводов инвестора. «Присутствие «Континентал» в регионе существенно укрепляет нашу экономику. Очень хорошо, что компания вышла на экспортные поставки. Одна из ключевых задач области — показать свои экспортные возможности», — резюмировал калужский губернатор.